Seit Monaten greift das US-Militär angebliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik an. Nun beschlagnahmt es vor der Küste Venezuelas einen Öltanker. Präsident Trump kündigt weitere Schritte an.
Washington - Bewaffnete US-Soldaten haben vor der Küste Venezuelas einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht und damit die Spannungen zwischen beiden Ländern nochmals deutlich verschärft. Der Tanker sei der größte, der jemals beschlagnahmt wurde, sagte US-Präsident Donald Trump. Er kündigte an, dass auch noch andere Dinge geschehen würden, nannte aber keine Details.