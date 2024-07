US-Kinostart vor 20 Jahren: Halle Berry feiert oben ohne ihr Catwoman-Jubiläum

20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Halle Berry auf der Leinwand zu "Catwoman" wurde. Zum Jubiläum postet sie freizügige Bilder auf Instagram. Ihre Katzen bedecken dabei das Nötigste.

Halle Berry (57) feiert ihr 20-jähriges "Catwoman"-Jubiläum mit einem freizügigen Instagram-Post. Die Schauspielerin, die 2004 die Superheldin im gleichnamigen Film verkörpert hatte, posiert nur mit einer schwarzen Cat-Eye-Maske und einem knappen Bikini-Slip für eine Bilderreihe. Ihre beiden Katzen verdecken den nackten Oberkörper der Schauspielerin.

"Ich werde immer Catwoman sein"

"Heute ist es 20 Jahre her, dass ich die Ehre hatte, diese Kultfigur zum Leben zu erwecken", schreibt sie zu den Schnappschüssen. "Sie wird mir immer am Herzen liegen und ich werde für immer Patience Phillips alias Catwoman sein."

In ihrem Post bedankt sich Berry zudem bei der Person, die ihr bei der Adoption der Katzen zur Seite stand. "Als diese schwarzen Schönheiten auf der Suche nach ihrer Mutter in meinem Garten auftauchten, half Jee uns bei der Rettung", erklärte die zweifache Katzenmama. Sie sei ihr "für immer dankbar". Vor einem Monat teilte die Schauspielerin auf Instagram mit, dass sie die Kätzchen sowie ihre Mutter und zwei Geschwister in ihrem Garten gefunden habe. Für letztere habe sie ein anderes Zuhause gefunden.

Stolz trotz Kinoflop

Im Gegensatz zu Berry überzeugte "Catwoman" die Öffentlichkeit nicht. Der Film wurde vierfach mit dem Negativpreis "Goldene Himbeere" ausgezeichnet - für den schlechtesten Film, die schlechteste Schauspielerin, die schlechteste Regie und das schlechteste Drehbuch. Laut "Box Office Mojo" erzielte der Film Einnahmen in Höhe von etwa 82,4 Millionen US-Dollar, was 75,98 Millionen Euro entspricht. Aufgrund eines Budgets von 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet 92,21 Millionen Euro, gilt "Catwoman" als Flop.

Halle Berry nahm dies selbst mit Humor. In einem Interview mit "Vanity Fair" sagte sie, sie habe sich bei der Preisverleihung über sich selbst lustig gemacht. "Ich habe immer gelernt, dass man es nicht verdient, ein guter Gewinner zu sein, wenn man kein guter Verlierer sein kann", erklärte sie. Den Award habe sie nach ihrer Dankesrede jedoch zerstört. "Ich habe das Ding angezündet", verriet sie.