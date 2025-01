US-Justiz: Trump will über Supreme Court Strafmaßverkündung abwenden

1 Trump will verhindern, dass es vor seiner Amtseinführung zur Strafmaßverkündung im Schweigegeld-Prozess kommt. (Archivbild) Foto: Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa

Mit aller Macht wollen Trumps Anwälte verhindern, dass kurz vor der Amtseinführung des designierten Präsidenten die Strafe im Schweigegeld-Prozess verkündet wird. Nun auch an höchster Stelle.











Link kopiert



Washington/New York - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich an den Obersten US-Gerichtshof gewandt, um die Strafmaßverkündung gegen ihn im New Yorker Schweigegeld-Prozess abzuwenden. Trumps Anwälte richteten sich dazu mit einem Eilantrag an den Supreme Court, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht. Zuvor war Trump mit einem entsprechenden Gesuch an einem Berufungsgericht gescheitert.