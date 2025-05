Neues US-Hypefood in Kornwestheim: „Panizza“ – Erfolg im Restaurant, Kritik auf Social Media

Foto: Bella’ Swing The Golf Restaurant Kornwestheim

Ein Restaurant in Kornwestheim wirbt mit einer Trend-Speise aus den USA, der „Panizza“. Während das Lokal einen Ansturm erlebt, kommt die Kreation aus Pizza und Pasta auf Social Media nicht überall gut an.

„Panizza“ – mit diesem neuen Gericht wirbt das Bella’ Swing Golf Restaurant in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) seit einigen Tagen auf Social Media. Dabei handelt es sich um Pasta, die am Teigrand einer Pizza eingebacken wird. „Ihr müsst euch also nicht entscheiden ob Pizza oder Pasta, denn hier habt ihr einfach beides!“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des Restaurants beim Golfclub Neckartal. Dabei können die Gäste eine Pizza ihrer Wahl mit Käse-Champignon-Pasta kombinieren.

Das Gericht, dass in den USA sehr beliebt sei, habe es nun auch in die Region Stuttgart geschafft, verkünden die Macher auf Instagram feierlich. Das Video hat mittlerweile fast 19.000 Likes und die „Panizza“ bekommt von vielen Seiten Zuspruch. Dennoch sorgt die neue Kreation nicht bei allen Nutzerinnen und Nutzern für Begeisterung.

Zwar finden sich unter dem Posting Kommentare wie „OMG wie cool ist das denn“, „Sieht meega aus“, „Woow, looks so tasty“ oder „Ein Traum wird wahr“. An anderer Stelle erntet die Teig-Kreation jedoch Kritik. Ein Instagram-Nutzer sieht diese Reaktion auf die „Panizza“ bereits voraus: „Ich hol schon mal Popcorn raus für die Kommentare von den Italienern“, schreibt er.

Stil-Kritik aus der italienischen Community

Und so kommt es dann auch. Vertreter der italienischen Community, die die traditionelle italienische Küche hochhalten, können über den Pizza-Pasta-Mix nur den Kopf schütteln. Aus den Kommentaren unter dem Instagram-Posting spricht ihr Unverständnis. „Perché?“ (deutsch: „Warum?“) fragt eine Nutzerin schlichtweg. Eine andere schiebt hinterher: „Und nach Verzehr hat man dann Italien-Verbot, oder?“. „Oder man entscheidet sich einfach für Pizza oder Pasta. Weil das sieht echt nicht lecker aus“, findet eine weitere Nutzerin. Eine andere ist fassungslos: „Warum macht man sowas? Kann man nicht einfach nur ne normale Pizza oder Nudeln essen???“, fragt sie sich.

Neben vielen ungläubigen Kommentaren findet eine Nutzerin, dass die „Panizza“ keine komplett neue Erfindung ist. „Früher hieß sowas Calzone con Spaghetti und ich liebe es“, schreibt sie. Bei dem italienischen Teiggebäck „Calzone“, handelt es sich um eine Art Teigtasche, die mit verschiedenen Zutaten, die sonst auf der Pizza landen, gefüllt ist.

Ansturm auf Kornwestheimer Restaurant

Das Ziel der neuen „Panizza“ sei es gewesen, ein leckeres, neues, kreatives Gericht zu kreieren – und keinesfalls Diskrepanzen zwischen der italienischen und der amerikanischen Community zu schaffen, erklärt Restaurant-Chef Sascha auf Nachfrage und reagiert so auf die Kritik auf Social Media.

Bei den Gästen, die im Bella’ Swing Golf Restaurant in Kornwestheim vorbeischauen und die „Panizza“ schon probiert haben, komme die Kreation sehr gut an, sagt er. „1,6 Millionen Leute haben das Video aufgerufen und die letzten Tage ist unser Restaurant ausgebucht. Die Panizza wird hier mehr als nur gut angenommen.“

Das Gericht stecke aktuell noch in den Kinderschuhen, es werde weiter daran getüftelt, um es auszubauen und den Gästen eine größere Auswahl zu bieten.

Idee kommt aus den USA

Die Idee für die neue Kreation hatte er, wie er sagt, über das US-Militär, denn dem gehört auch der angeschlossene Golfplatz in Kornwestheim. „Wir sind hier ein amerikanischer Hotspot in der Region Stuttgart. Die Panizza wird in den USA immer bekannter, deshalb wollte ich das Gericht auch zu uns bringen und den Leuten hier etwas kreatives, neues präsentieren“, sagt er.

Mit einer Calzone hat die Panizza laut dem Gastronomen aber nichts zu tun. „Während in der Calzone auch Tomatensoße enthalten ist, wird bei der Panizza nur Pasta in den Teig an der Seite der Pizza eingebacken“, erklärt der Gastronom.

Für 19,50 Euro kann man das US-Hypefood im Restaurant in Kornwestheim testen. Ob sich auch hiesige Kritiker auf Social Media noch mit dem Neuling auf der Speisekarte anfreunden können, bleibt abzuwarten.