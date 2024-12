US-Geisel: USA hoffen auf Rückkehr eines in Syrien vermissten Reporters

1 Tices Familie ist überzeugt, dass er am Leben ist. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Vor zwölf Jahren wurde Austin Tice in der Nähe von Damaskus verschleppt. Die Familie hofft, der Machtwechsel in Syrien könne zu seiner Freilassung beitragen.











Washington - Nach dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad in Syrien hofft die US-Regierung, den im Jahr 2012 nahe Damaskus verschleppten US-Journalisten Austin Tice finden zu können. "Wir glauben, dass er am Leben ist", sagte Präsident Joe Biden am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern in Washington. Er glaube, Tice in die USA zurückholen zu können. "Assad sollte zur Verantwortung gezogen werden", ergänzte Biden.