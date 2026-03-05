US-Garnison Stuttgart: US-Elitesoldaten gehen – was der Abzug für die Region Stuttgart bedeutet

Die USA stellen ihre Spezialkräfte neu auf: Die „Green Berets“ ziehen aus der Region Stuttgart nach Baumholder in der Pfalz. Für Böblingen könnte der Abzug weniger Schießlärm bringen.
Lange geplant und vorbereitet beginnt die Großoperation nun richtig: US-Spezialeinheiten, seit Anfang der 90er-Jahre in der Böblinger Panzerkaserne untergebracht, ziehen in die Smith Barracks in Rheinland-Pfalz. „Der Abzug der Spezialkräfte hat begonnen“, teilte eine Sprecherin des Europakommandos der Spezialkräfte (Soceur) in Stuttgart mit.