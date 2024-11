US-Fußball: Überraschende Pleite: Messi muss mit Miami zittern

1 Lionel Messi dribbelte vergeblich. Foto: Jason Allen/FR172026 AP/dpa

Das hat sich der achtmalige Weltfußballer anders vorgestellt. In der Hauptrunde holte Lionel Messi mit Miami noch souverän den ersten Platz, nun könnte es in den Playoffs ein böses Erwachen geben.











Atlanta - Nach dem Punkterekord in der Hauptrunde droht Fußball-Weltmeister Lionel Messi mit Inter Miami in der nordamerikanischen MLS das überraschende Aus in der ersten Playoff-Runde. Das Team aus Florida verlor das zweite Spiel bei Atlanta United 1:2 (1:0). Damit kommt es am 10. November zum Entscheidungsspiel in Fort Lauderdale. Die erste Partie hatte Miami mit 2:1 gewonnen.