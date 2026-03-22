US-Fußball: Timo Werner gewinnt MLS-Duell gegen Thomas Müller

Mit Thomas Müller und Timo Werner stehen sich in der nordamerikanischen Fußball-Liga zwei ehemalige deutsche Nationalspieler gegenüber – mit dem besseren Ausgang für Werner und dessen Team San Jose.
Vancouver - Das Duell zwischen Thomas Müller und Timo Werner in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS ist an den ehemaligen Leipziger Werner gegangen. Sein Team San Jose Earthquakes setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen die Vancouver Whitecaps durch. Die beiden ehemaligen deutschen Nationalspieler saßen zu Beginn der Partie jeweils auf der Bank.