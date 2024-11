US-Fußball: Messi mit Miami überraschend ausgeschieden

4 Messis Team war Vorrundensieger. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Der achtmalige Weltfußballer Messi wollte den Titel in der Major League Soccer. Nun erlebt er mit seinem Team Inter Miami eine riesige Enttäuschung.











Fort Lauderale - Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist mit Inter Miami in der nordamerikanischen MLS überraschend in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Das Team aus Florida verlor am Samstagabend (Ortszeit) das entscheidende dritte Spiel gegen Atlanta United 2:3 (1:2). Die erste Partie hatte Miami mit 2:1 gewonnen, die zweite bei Atlanta United mit 1:2 verloren.