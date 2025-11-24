US-Friedensplan für die Ukraine: Friedenspläne von Trump folgen demselben Muster

Der US-Plan für die Ukraine wird von der Ukraine und ihren europäischen Partnern überarbeitet. Er zielte auf ein rasches Ende der Kämpfe, nicht auf nachhaltigen Frieden.
Auch in Washington sorgte Trumps Vorstoß für Verwirrung, weil er zunächst als „Wunschliste der Russen“ gelesen wurde, ehe Außenminister Marco Rubio dementierte. Selbst bei Republikanern stieß der Ukraine-Plan auf heftige Kritik. Der Abgeordnete Don Bacon aus Nebraska sprach von „haarsträubendem Unsinn“. Der Plan schade den USA, untergrabe ihre Bündnisse und ermutige die Gegner, befand auch der ehemalige Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell.