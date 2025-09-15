US-Fernsehpreise: „Adolescence“ und „The Studio“ räumen bei Emmy-Verleihung ab

„Adolescence“ und „The Studio“ haben die Verleihung der Emmys dominiert. „Adolescence“-Hauptdarsteller Owen Cooper wurde mit 15 Jahren zum jüngsten Preisträger aller Zeiten.
Die britische Miniserie "Adolescence" und die Hollywood-Satire "The Studio" haben die Verleihung der Emmy-Fernsehpreise dominiert. Die Netflix-Produktion "Adolescence" über einen 13-jährigen Jungen, der eine Mitschülerin ermordet hat, wurde mit insgesamt acht Emmys ausgezeichnet. Darunter waren die Preise für das beste Drehbuch, die beste Regie sowie den besten Hauptdarsteller für den 15-jährigen Owen Cooper - der somit zum jüngsten Preisträger aller Zeiten wurde.