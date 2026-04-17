US-Einwanderungspolizei: 85-jährige Französin nach 16 Tagen in US-Abschiebehaft zurück in Frankreich

Nach 16 Tagen in US-Abschiebehaft ist eine 85-jährige Französin nach Frankreich zurückgekehrt. Die Seniorin war wegen eines überzogenen Touristenvisums festgenommen worden.
Eine 85 Jahre alte Französin ist nach 16 Tagen in US-Abschiebehaft am Freitag wieder nach Frankreich zurückgekehrt. "Wir sind sehr erleichtert, unsere Mutter wiederzusehen", sagte ihr Sohn Hervé bei einer Pressekonferenz mit seinen Geschwistern in der Stadt Orvault im Westen Frankreichs, in der Marie-Thérèse viele Jahre lebte. Die 85-Jährige war am 1. April von der US-Einwanderungspolizei festgenommen und im Bundesstaat Louisiana in Abschiebehaft genommen worden.