US-Einwanderung: Trump verfügt Gebühr von 100.000 Dollar für Visa-Kategorie

Am Erfolg des Silicon Valley haben Ausländer, die mit einem H1B-Visum ins Land kamen, großen Anteil. Jetzt sollen US-Firmen für solche Visa 100.000 Dollar pro Jahr zahlen.
Washington - Rückschlag für amerikanische Tech-Konzerne: Präsident Donald Trump hat eine Gebühr von 100.000 Dollar für eine von solchen Firmen oft genutzte Arbeitsvisa-Kategorie verfügt. Die H1B-Visa sollen amerikanischen Unternehmen die Möglichkeit geben, qualifizierte Beschäftigte ins Land zu bringen. Ein großer Teil von ihnen kommt aus Indien.