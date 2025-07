US-Chemiekonzern: Dow schließt Chemieanlagen in Sachsen und Sachsen-Anhalt

1 Die Produktionsstätte des US-amerikanischen Konzerns Dow in Schkopau in Sachsen-Anhalt schließt. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Der US-Chemiekonzern Dow will bis Ende 2027 einzelne Anlagen im sächsischen Böhlen und in Schkopau in Sachsen-Anhalt schließen. Wie viele Beschäftigte betroffen sind.











Der US-Chemiekonzern Dow will einen Teil seiner Anlagen im sächsischen Böhlen und in Schkopau in Sachsen-Anhalt Ende 2027 schließen. Grund seien strukturelle Herausforderungen auf dem europäischen Markt, darunter hohe Energie- und Betriebskosten sowie eine mangelnde Nachfrage in Schlüsselindustrien, teilte das Unternehmen mit. Dow habe die Mitarbeiter an den betroffenen Standorten über diese Entscheidung informiert, hieß es.