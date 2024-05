US Car und Bike Treff in Stuttgart

Am Wochenende findet das US Car und Bike Treffen auf dem Gelände des Stuttgarter Schlachthofs statt.

Fans von heißen Schlitten und coolen Bikes sind kommen am Wochenende auf dem Stuttgarter Schlachthof voll auf ihre Kosten. Hier gibt es die besten Bilder vom Samstag.











Am Wochenende findet auf dem Gelände des Stuttgarter Schlachthofs und des Schweinemuseums in Stuttgart-Ost der US-Car und Bike-Treff statt. Wir waren am Samstag mit der Kamera vor Ort und zeigen in unserer Bildergalerie die schönsten Fotos.