35 Auch jede Menge Oldtimer gab es zum Bestaunen und Fotografieren. Foto: Eva Herschmann

Rund 500 amerikanische Schönheiten sind zum 21. US-Car-Treffen im Gewerbegebiet in Waiblingen-Neustadt vorgefahren. Die Besucher bestaunten edle Karossen und Autos mit fettem Motorsound.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Highko, Präsident des Chapter Waiblingen des Motorradclubs Bastards Germany, fährt eine Suzuki. Die Maschine aus Japan war am Sonntag im Industriegebiet in Neustadt eine Exotin – und umzingelt von Fahrzeugen aus den USA. Beim 21. US-Car-Treffen, organisiert vom US-Car-Verein Waiblingen-Neustadt und den Waiblinger Mitgliedern der Bastards, reihten sich in der Heinkelstraße, der Boschstraße und in Teilen der Liststraße rund 500 chromglänzende Schönheiten nebeneinander auf und ließen sich von den Besucherinnen und Besuchern bestaunen und fotografieren.