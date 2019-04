13 In diesem Jahr mussten sich die Teilnehmer des US-Car-Treffens warm anziehen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart - Bereits zum neunten Mal treffen sich auf dem Gelände des Schlachthofs und rund um das Schweinemuseum in Stuttgart Harley-Fahrer und US-Car-Besitzer zur großen Saisoneröffnung. In diesem Jahr war der Wettergott allerdings nicht ganz so gnädig wie in den Jahren zuvor.

Ausgerechnet an diesem Wochenende hat der Frühling eine Pause gemacht. Und so funkelt das Chrom der heißen Schlitten nur zwischendurch mal in der Sonne – dann aber zumeist mit Regentropfen um die Wette.

Dennoch sind mehr als 100 Fahrzeuge gekommen um die – inzwischen schon fast traditionelle – Saisoneröffnung am Schlachthof zu zelebrieren. Mit dem Treffen wird zugleich auch der angeschlossene Biergarten des Lokals eröffnet.