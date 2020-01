1 In Milwaukee schoss ein Mann auf Kinder, die mit Schneebällen geworfen hatten. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwischenfälle mit Waffen gibt es in den USA immer wieder. Nun sorgt der Fahrer eines weißen Toyotas für Aufregung: Er schoss in Milwaukee auf Kinder, die sein Auto mit Schneebällen abgeworfen hatten.

Milwaukee - Jedes Kind hat wohl schon einmal einen Schneeball geworfen – möglicherweise auch im Bewusstsein, dass ein anderes Exemplar aus Rache zurückfliegen könnte. Gemeinhin wird so ein Vorgang als Schneeballschlacht bezeichnet. Was nun ein zwölfjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge als Antwort auf die Schneebälle erhielten, mit denen sie vorbeifahrende Fahrzeuge bewarfen, ließ aus Spaß jedoch ganz schnell Ernst werden.

Die beiden Heranwachsenden gehörten einer Erklärung der Polizei Milwaukee zufolge zu einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Diese traf demnach am vergangenen Samstagabend mit ihren Schneebällen unter anderem auch einen weißen Toyota, dessen Fahrer als Reaktion darauf in die Gruppe schoss. Dabei wurden das Mädchen und der Junge von den Schüssen getroffen. Die beiden Verletzten seien im Krankenhaus behandelt worden und befänden sich nicht in Lebensgefahr.

Nun fahndet die Polizei nach dem Täter und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.