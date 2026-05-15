US-Bundesstaat Oklahoma: Zum Tode Verurteilter nach 29 Jahren gegen Kaution freigelassen

Nach 29 Jahren Haft ist ein zum Tode verurteilter Häftling in den USA gegen Kaution freigekommen. Nun wartet der US-Amerikaner auf einen neuen Prozess.

Der wegen Mordes im US-Bundesstaat Oklahoma zum Tode verurteilte Richard Glossip ist am Donnerstag (Ortszeit) nach 29 Jahren Haft gegen eine Kaution von 500.000 US-Dollar freigelassen worden. Er wartet nun auf eine Gerichtsentscheidung, wann gegen ihn ein neuer Prozess stattfindet. Kaum ein Todesstrafenfall hat in den USA so viel Aufmerksamkeit erregt wie Glossips.

Laut Todesurteil hatte Glossip 1997 seinen Arbeitskollegen in einem Hotel in Oklahoma City angestiftet, den gemeinsamen Chef umzubringen. Das Oberste Gericht der USA hob das Urteil im Februar 2025 auf. Das Verfahren sei nicht fair gewesen. Der Hauptzeuge habe mit Wissen der Staatsanwaltschaft falsch ausgesagt. Glossip habe das Recht auf einen neuen Prozess.

Generalstaatsanwalt bereitet neuen Prozess vor

Der heute 63 Jahre alte Richard Glossip sagte einem örtlichen Fernsehsender, die Entlassung sei „überwältigend“. Sein Anwalt Donald Knight erklärte, er sei außerordentlich dankbar für den Beschluss von Richterin in Oklahoma City, eine Kaution zu erlauben. Damit habe sie die Position der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, dass es überzeugende Argumente für Glossips Schuld gebe. Generalstaatsanwalt Gentner Drummond kritisierte Mai. Er bereite einen neuen Prozess vor.

Im Laufe der Jahre hatte Oklahoma nach Angaben der Organisation „Death Penalty Information Project“ insgesamt neun Hinrichtungstermine für Glossip festgelegt und dann wieder aufgehoben. Dreimal habe er bereits seine vermeintlich „letzte Mahlzeit“ eingenommen. 2015 hatte die Gouverneurin von Oklahoma die Exekution kurz vor dem Termin gestoppt, um die Qualität des Giftcocktails zu prüfen.