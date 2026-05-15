US-Bundesstaat Oklahoma: Zum Tode Verurteilter nach 29 Jahren gegen Kaution freigelassen

Nach 29 Jahren Haft ist ein zum Tode verurteilter Häftling in den USA gegen Kaution freigekommen. Nun wartet der US-Amerikaner auf einen neuen Prozess.
Der wegen Mordes im US-Bundesstaat Oklahoma zum Tode verurteilte Richard Glossip ist am Donnerstag (Ortszeit) nach 29 Jahren Haft gegen eine Kaution von 500.000 US-Dollar freigelassen worden. Er wartet nun auf eine Gerichtsentscheidung, wann gegen ihn ein neuer Prozess stattfindet. Kaum ein Todesstrafenfall hat in den USA so viel Aufmerksamkeit erregt wie Glossips.