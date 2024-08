Bei einem schweren Busunfall im US-Bundesstaat Mississippi sind am frühen Samstagmorgen sieben Menschen getötet worden. Der Unfall ereignete sich auf einer Schnellstraße, wie die Mississippi Highway Patrol (MHP) mehreren US-Medien zufolge mitteilte. Ein kommerzieller Reisebus war demnach kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Sechs Passagiere starben noch an der Unfallstelle, ein weiterer erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Insgesamt wurden mehr als 30 Insassen mit Verletzungen in verschiedene Kliniken eingeliefert. Die Unfallursache wird derzeit von der MHP und der Behörde für Verkehrssicherheit untersucht.