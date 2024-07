US-Basis unter Sicherheitsstufe „Charlie“: Böblinger Panzerkaserne will Independence Day trotzdem feiern

1 Auch im vergangenen Jahr lud die USAG Stuttgart zum Feuerwerk ein. Foto: /Stefanie Schlecht

Am Donnerstag, 4. Juli, ist Independence Day – ein wichtiger US-Feiertag. Offenbar soll trotz der Terrorwarnungen vom Wochenende das Volksfest in der Panzerkaserne in Böblingen wie geplant stattfinden. Wie passt das zusammen?











Terrorwarnung am Montag, Volksfest am Donnerstag? Obwohl bei der vom US-Militär betriebenen Panzerkaserne in Böblingen aufgrund einer erhöhten Bedrohungslage am Montag noch alle Besucher akribisch durchsucht wurden, sollen am Donnerstag, 4. Juli, Zehntausende auf das Kasernengelände strömen. Dann nämlich feiern die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Unabhängigkeit von Großbritannien – den Independence Day. Auch in Böblingen ist wieder ein großes Fest auf dem Stützpunkt geplant. „Wir verstehen, dass in den letzten Tagen viel über Sicherheitsfragen diskutiert wurde“, sagte der Oberst Kirk Alexander, der Kommandeur der US Army Garnison (USAG) Stuttgart. „Wir sind zuversichtlich, dass wir über die geeigneten Mittel verfügen, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten, die den Teilnehmern wunderbare Erinnerungen bieten wird.“