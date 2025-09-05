US-Autorin Amanda Gorman: „Girls on the Rise“: Neues Kinderbuch über Frauenpower

Die US-amerikanische Autorin Amanda Gorman hat ein neues Kinderbuch mit dem Titel „Girls on the Rise“ veröffentlicht. Das Buch widmet sich dem Thema Female Empowerment.
Die amerikanische Autorin Amanda Gorman hat mit einem Gedicht die Welt bewegt – jetzt inspiriert sie die Kleinsten unter uns: Gorman meldet sich mit einem neuen Kinderbuch zurück, das nun auch auf deutsch im Buchhandel verfügbar ist. Bekannt wurde Gorman am 20. Januar 2021 bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden, als sie ihr Gedicht „The Hill We Climb“ vortrug. Seither gilt sie auch in Deutschland als erfolgreiche Schriftstellerin und Spiegel-Bestseller-Autorin.