US-Autoriese: Elektroautos bringen GM Milliarden-Abschreibung

US-Autoriesen stürzten sich Hals über Kopf in eine Aufholjagd zu Tesla. Sie bauten für viel Geld Produktionskapazität auf - doch die Nachfrage blieb schwach. Jetzt folgt die Quittung in den Bilanzen.
Detroit - Das Geschäft mit Elektroautos bringt dem US-Autoriesen General Motors eine Riesen-Abschreibung ein. Der Konzern wird eine Belastung von sechs Milliarden Dollar (5,15 Mrd Euro) wegen Kürzungen in der Produktion von Elektroautos und Batterien verbuchen. Zusätzlich werde es eine weitere Abschreibung von 1,1 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit einem Umbau des China-Geschäfts geben, teilte GM mit.