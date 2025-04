US-Außenminister nicht in London: Ukraine-Treffen: Absage Rubios schürt Zweifel an Fortschritt

1 Das von Präsidentenberater Andrij Jermak geführte ukrainische Verhandlerteam in London reagierte vorerst gelassen. (Archivbild) Foto: AP/dpa/Evgeniy Maloletka

Eigentlich will US-Präsident Trump bald eine Abmachung für ein Kriegsende in der Ukraine präsentieren. Nun streicht sein Minister ein Treffen in London. Wird dies jetzt zur unverbindlichen Teestunde?











Link kopiert



Das Fernbleiben von US-Außenminister Marco Rubio von Gesprächen in London hat die Erwartungen an schnelle Fortschritte in den Verhandlungen für einen Frieden in der Ukraine gedämpft. Vor dem Hintergrund kolportierter US-Forderungen an das angegriffene Land, Territorien an Russland aufzugeben, soll in der britischen Hauptstadt auf Beraterebene gesprochen werden. Ein Treffen der Außenminister sei verschoben worden, teilte das britische Außenministerium auf Anfrage mit.