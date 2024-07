US-Army erhöht Warnstufe: Verkehrschaos wegen US-Terroralarm – und am Dienstag wieder?

4 Berufsverkehr in Wartestellung: Am Montag ging auf den Zufahrtsstrecken zu den Kelley Barracks in Möhringen kaum mehr etwas. Foto: /Gülay Alparslan

Die erhöhte Sicherheitsstufe bei den amerikanischen Militäreinrichtungen hat Verkehrsteilnehmer in der Region Stuttgart am Montag kalt erwischt. Die ebenfalls überraschte Polizei sucht nun nach Auswegen.











Plötzlich geht nichts mehr. Rund um Vaihingen und Möhringen, den Sitzen der europäischen und afrikanischen Kommandozentrale der US-Armee, oder in Böblingen im Bereich der Panzerkaserne – kilometerlange Blechkolonnen am Montagmorgen. „Ich wusste, dass es schlimm kommen würde“, sagt ein amerikanischer Militärbeschäftigter, „aber das hätte besser organisiert sein müssen.“ Morgens um sechs, eine Stunde im Stau, crazy. Nicht nur er, der ganze Berufsverkehr im Süden Stuttgarts. Dass das US-Hauptquartier am Sonntag in Europa die Sicherheitsstufe wegen Terrorgefahr erhöht hat, hatte sich am Montagmorgen nicht herumgesprochen.