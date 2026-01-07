1 Die US-Regierung will sich Grönland einverleiben - in Washington scheint es nun vor allem um die Frage zu gehen, wie man es am besten bewerkstelligt. (Archivbild) Foto: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Trump will Grönland - und das schon seit Jahren. Doch es ist unklar, wie genau die USA Kontrolle über die Insel erlangen wollen. Jetzt ist Medienberichten zufolge von einem Kauf die Rede.











Link kopiert



Washington - Die US-Regierung will die zu Dänemark gehörende autonome Insel Grönland Medienberichten zufolge kaufen. Außenminister Marco Rubio habe in einer vertraulichen Sitzung mit US-Abgeordneten gesagt, dass die jüngsten Drohungen keine militärische Invasion signalisieren sollten. Das Ziel sei ein Kauf, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.