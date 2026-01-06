Trump will Grönland - und das schon seit Jahren. Zuletzt hatte er seine Ansprüche wieder bekräftigt. Eine Regierungssprecherin erhöht den Druck.
Washington - Im Streit mit Dänemark über Grönland erhöht die US-Regierung unter Präsident Donald Trump den Druck und droht mit einem Militäreinsatz. "Der Präsident und sein Team erörtern eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu erreichen, und selbstverständlich steht dem Oberbefehlshaber der Einsatz des US-Militärs jederzeit als Option zur Verfügung", teilte Regierungssprecherin Karoline Leavitt mit. Konkreter wurde sie nicht.