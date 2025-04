US-amerikanischer Paketdienst: UPS will weltweit 20.000 Arbeitsplätze abbauen

1 UPS will weltweit 20.000 Arbeitsplätze abbauen. Das hat auch mit Amazon zu tun. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Beata Zawrzel

Der Paketdienst UPS will weltweit 20.000 Arbeitsplätze abbauen. Grund ist ein deutlich geringeres Versandvolumen des Internethändlers Amazon, dem größten UPS-Kunden.











Der Paketdienst UPS will weltweit 20.000 Arbeitsplätze abbauen. Das kündigte das US-Unternehmen am Dienstag in New York an. Grund ist ein deutlich geringeres Versandvolumen des Internethändlers Amazon, dem größten UPS-Kunden. Bereits im Januar hatte UPS angekündigt, bis Juni 2026 nur noch halb so viele Pakete für Amazon zu befördern.