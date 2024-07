US-amerikanische Schauspielerin: Sharon Stone verlor nach Schlaganfall 18 Millionen Dollar

1 Nach ihrem Schlaganfall verlor Schauspielerin Sharon Stone all ihre Ersparnisse. Foto: imago images/MediaPunch

Nach ihrem schweren Schlaganfall verlor "Basic Instinct"-Star Sharon Stone all ihre Ersparnisse in Höhe von 18 Millionen Dollar. Damals sei die Schauspielerin "von Leuten ausgenutzt" worden.











Link kopiert



Mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" gelang der US-Schauspielerin Sharon Stone (66) im Jahr 1992 der Durchbruch in der Filmbranche. Über Nacht wurde sie zu einem der großen Stars Hollywood - bis zu ihrem schweren Schlaganfall 2001. In einem am 9. Juli veröffentlichten Interview spricht die 66-Jährige mit dem "Hollywood Reporter" über die Zeit nach dem Schlaganfall und wie sich ihr Leben verändert hat. Auch in finanzieller Hinsicht: Stone habe 18 Millionen Dollar an Ersparnissen verloren.