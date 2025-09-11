US-Aktivist Charlie Kirk ermordet: Eskalation der Worte, Explosion der Gewalt

Der Mord an Charlie Kirk gehört zur Spirale politischer Gewalt in den USA. Das muss nicht nur Amerikaner mit Sorge erfüllen, meint unser Kommentator Michael Weißenborn.
Die Ermordung des jungen rechten US-Volkstribuns Charlie Kirk in aller Öffentlichkeit an einem sonnigen Nachmittag auf einem College-Campus in Utah sollte eigentlich ein Augenblick des Erschreckens, des Innehaltens und der Trauer sein. Doch in den sogenannten sozialen Medien ließen links- und rechtsextremistische Stimmen nicht lange auf sich warten, um die – noch reichlich ungeklärte – Lage sofort für ihre schändlichen Zwecke auszuschlachten.