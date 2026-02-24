Ein 20-Jähriger muss wegen gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis – aber nicht so lange, wie es der Staatsanwalt gerne gehabt hätte. Der Richter findet klare Worte.
Für zwei Jahre und zehn Monate muss ein 20-Jähriger ins Gefängnis, der bei einem Streit um Geld im Stadtpark Leonberg mit einem Messer dazwischengegangen ist. Die 4. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung – sah aber den in der Anklage erhobenen Vorwurf des versuchten Totschlags als nicht erwiesen an.