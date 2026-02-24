Ein 20-Jähriger muss wegen gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis – aber nicht so lange, wie es der Staatsanwalt gerne gehabt hätte. Der Richter findet klare Worte.

Für zwei Jahre und zehn Monate muss ein 20-Jähriger ins Gefängnis, der bei einem Streit um Geld im Stadtpark Leonberg mit einem Messer dazwischengegangen ist. Die 4. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung – sah aber den in der Anklage erhobenen Vorwurf des versuchten Totschlags als nicht erwiesen an.

Die Richter folgten damit der Verteidigung, die deswegen eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren als ausreichend erachtet hatte. Die Staatsanwaltschaft wiederum sah den Vorwurf des versuchten Totschlags als erfüllt an, sie hatte auf eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren plädiert.

Es gab „ein Aussage-Chaos unter den Zeugen“

Nach fünf Verhandlungstagen mit „teilweise Aussage-Chaos unter den Zeugen“, so der Vorsitzende Richter Hans-Peter Schöttler, ging die Kammer davon aus, dass sich der Angeklagte am 19. Juli des vergangenen Jahres von seinem Wohnort in Heidelberg auf den Weg nach Leonberg gemacht hatte, da zwei Freunde von ihm vergeblich versucht hatten, Schulden in Höhe von 200 Euro von einer Freundin zurückzubekommen. Auf der Fahrt habe er via Handy angekündigt, „sofort zuzuschlagen“ und auch ein Messer einzusetzen.

Als der 20-Jährige mit seinen beiden Freunden im Stadtpark eintraf, sei einer seiner beiden Freunde „erregt“ auf einen der fünf Begleiter des Mädchens zugegangen, es sei zu einem verbalen Streit gekommen. Der Mann hat, so die Überzeugung des Gerichts, den Freund des Angeklagten geschubst, woraufhin dieser das Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimeter gezogen und in Richtung Kopf des Opfers bewegt hat. „Er hat aber keine Stichbewegung ausgeführt, sondern nur eine fuchtelnde Schwenkbewegung“, betonte der Vorsitzende Richter. Der Kontrahent sei ausgewichen und habe seinen Arm ausgestreckt – am Arm wurde er leicht verletzt.

Dem Opfer wurde auch ins Bein gestochen

Anschließend ging der Mann zu Boden, der Angeklagte stand vor seinen Beinen. Dann hat er einen Stich Richtung Oberschenkel ausgeführt und dort eine weitere Stichwunde verursacht, ehe er von seinen Freunden zurückgehalten wurde. „Bei beiden Stichen kann man nicht automatisch auch von einem bedingten Tötungsvorsatz ausgehen, auch wenn der Messereinsatz abstrakt gefährlich war“, sagte Richter Schöttler. Die Kammer habe sich im Wesentlichen auf die Aussage des Opfers gestützt, weil dieser als Einziger „ohne Belastungseifer“ ausgesagt habe.

Wegen der Schwere der Schuld sah die Kammer eine Jugendstrafe als angemessen an. Positiv rechneten die Richter dem 20-Jährigen an, dass er keine Vorstrafen hatte und sich in seinem letzten Wort entschuldigt hat. Massiv gegen ihn sprach nach Ansicht der Richter jedoch, dass es sich um eine schwere Gewalttat handelte, die nicht spontan ausgeführt, sondern angekündigt und planvoll begangen worden ist. „Dies zeugt von großem Unrecht, eine Bewährungsstrafe kam daher nicht in Betracht“, schloss Schöttler seine Urteilsbegründung.