Stadt, Land und Flughafen atmen auf – aber was macht jetzt die Bahn?

1 Die 13. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat die Klagen der Bahn abgewiesen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart kommen auf die S-21-Projektpartner zunächst keine Mehrkosten zu. Man rüstet sich aber für eine lange Auseinandersetzung – die Bahn wird vermutlich weiter kämpfen.











Link kopiert



Am Ende hat Wolfgang Kern die Lacher einmal mehr auf seiner Seite. „Ich sage jetzt nicht, das sind unsere Erwägungen in aller Kürze.“ Zuvor hatte der Vorsitzende Richter der 13. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart rund 40 Minuten lang begründet, warum es die Klagen der Deutschen Bahn gegen die Stuttgart-21-Partner auf eine Mitfinanzierung der Mehrkosten in Milliardenhöhe abgewiesen hat (Az.: 13 K 9542/16).