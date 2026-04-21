Im Juni 1944 töten SS-Einheiten mehr als 200 Zivilisten im griechischen Dorf Distomo. Um Entschädigung wird weiter gestritten. Eine Gerichtsentscheidung könnte nun auch deutsche Unternehmen treffen.
Rom - Jahrzehnte nach den NS-Verbrechen kämpfen Opfer weiter um Entschädigung – im Streit darüber hat Italiens höchstes Gericht eine Entscheidung zugunsten ausländischer Kläger getroffen. Demnach dürfen ausländische Opfer des Nationalsozialismus weiterhin versuchen, auf Vermögenswerte der Bundesrepublik in Italien zuzugreifen – etwa bei Unternehmen wie der bundeseigenen Deutschen Bahn.