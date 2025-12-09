Urteil steht noch aus: Professor wegen Missbrauchs eines 13-Jährigen angeklagt

Ein Professor hat sich in einer Gemeinde im Kreis Böblingen mit einem Minderjährigen zum Sex getroffen. Er ist einschlägig vorbestraft, am Dienstag war die Verhandlung.
Für einen Professor aus der weiteren Umgebung des Kreises Böblingen steht vor dem Amtsgericht Böblingen viel auf dem Spiel. Er ist bereits wegen Besitzes von Kinderpornografie und Jugendpornografie vorbestraft und steht unter Bewährung. Am Dienstag musste er sich wegen sexuellem Missbrauch eines 13-jährigen Jugendlichen aus einer Kreisgemeinde verantworten. Der Mann machte bisher nur Aussagen zur Person, nicht zur Sache.