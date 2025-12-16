«Friends»-Star Matthew Perry hatte ein Narkosemittel im Blut, als er starb. Die Spur führte zu Ärzten und Mittelsmännern. Nun wurde ein Arzt verurteilt - allerdings nicht zu einer Gefängnisstrafe.
Los Angeles - Im Zusammenhang mit dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry hat ein Gericht einen Arzt aus San Diego zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Das berichteten die "Los Angeles Times" und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles. Zudem muss er 300 Stunden Sozialdienst leisten.