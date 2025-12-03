Im Zusammenhang mit dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry hat ein Gericht einen Arzt zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das berichteten die "Los Angeles Times" und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung im kalifornischen Santa Monica.











