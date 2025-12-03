Als Matthew Perry 2023 starb, wurde in seinem Blut ein Narkosemittel entdeckt. Ein Arzt bekannte sich schuldig, den «Friends»-Star mit Ketamin versorgt zu haben. Jetzt muss er dafür ins Gefängnis.
Los Angeles - Zwei Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry hat ein Gericht im kalifornischen Santa Monica einen seiner Ärzte zu zweieinhalb Jahre Gefängnis verurteilt. Das berichteten mehrere amerikanische Medien, darunter die "Los Angeles Times" und der Sender CBS. Richterin Sherilyn Peace Garnett habe ihn zusätzlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.600 Dollar (4800 Euro) verurteilt, berichtete die "Los Angeles Times".