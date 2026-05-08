Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 26-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Er fügte seinem Kontrahenten im Streit um eine Frau lebensgefährliche Messerstiche zu.
Als der Angeklagte in den Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts geführt wird, blickt er in Richtung seiner Familie, die ihn während des gesamten Prozesses begleitet hat, und schlägt sich mit der flachen Hand aufs Herz. Sein Vater ist davon so berührt, dass er zu einem Taschentuch greifen muss, um sich zu schnäuzen. Kurz darauf wissen beide Seiten, wie lange sie sich nicht sehen werden: Die 12. Große Strafkammer des Landgerichts verurteilt den 26 Jahre alten Angeklagten zu vier Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.