Das Stuttgarter Landgericht hat einen 36-jährigen Mann zu drei Jahren Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das teilte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage mit.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte im August 2024 nach einem Streit in einer Kirchheimer Gaststätte einen Gast mit einem Schlagstock verletzt hat. Mit dem Urteil sind die Richter den Anträgen der Staatsanwaltschaft und des Nebenklägervertreters gefolgt.

36-Jähriger bewaffnet sich auch noch mit einem Hammer

Laut Anklage soll der 36-Jährige einem 61-Jährigen, mit dem er zuvor bei einem Würfelspiel zusammensaß, mit „voller Wucht“ von hinten einen Schlag versetzt haben und dann mehrfach den Kopf des Kontrahenten getroffen haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der Angreifer dem Opfer dabei mit dem Tod gedroht. Das Opfer erlitt durch den Angriff eine Schädelprellung, eine Platzwunde und eine Verletzung am Ohr. Während der Verletzte vor die Gaststätte in der Henriettenstraße gebracht wurde, um auf den verständigten Rettungsdienst zu warten, habe der Angeklagte drinnen einen Hammer geholt und dem 61-Jährigen damit erneut gedroht. Andere Gäste stoppten den Angreifer, der festgenommen wurde und seitdem in Untersuchungshaft saß. Laut dem Polizeibericht zu dem Vorfall am späten Abend des 11. August sollen beide Männer alkoholisiert gewesen sein.

Angeklagter: Auch das Opfer hat Todesdrohungen geäußert

Der Verteidiger des 36-jährigen Angeklagten hatte auf eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und die Verhängung einer Bewährungsstrafe plädiert. Im Prozess, der im März gestartet war, hatte der Angeklagte über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass sein Kontrahent ihn zuvor beleidigt und es deswegen Streit gegeben habe. In dem anschließenden Gerangel habe das Opfer ihn gegen Bauch und Gesicht getreten und gedroht, ihn umbringen zu wollen. Aus Angst habe er sich mit dem Stock gewehrt. Daran konnte sich der 61-Jährige im Zeugenstand nicht mehr erinnern. Die Atmosphäre an dem Abend sei locker gewesen, hatte er angegeben.