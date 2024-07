Urteil nach Millionenbeute: Nach Einbruch in Tresorraum: Haftstrafen gegen vier Männer

2 Gericht spricht Urteil nach Einbruch in einen Tresorraum. Foto: Paul Zinken/dpa

Ungestört knacken Einbrecher in einer Tresoranlage in Berlin 295 Schließfächer und entkommen mit einer Millionenbeute. Die Beute ist verschwunden. Mehrere sind nun Täter verurteilt worden.











Berlin - Nach dem spektakulären Einbruch in einen Tresorraum in Berlin-Charlottenburg mit Beute in Millionenhöhe sind vier Männer verurteilt worden. Das Landgericht der Hauptstadt verhängte Haftstrafen zwischen dreieinhalb und acht Jahren. Die 26 bis 53 Jahre alten Angeklagten wurden unter anderem des Diebstahls mit Waffen, in einem Fall der Beihilfe dazu schuldig gesprochen. Ein fünfter Angeklagter wurde freigesprochen.