Urteil in Magdeburg: Jetzt sollten die Opfer im Zentrum stehen

Wie konnte der Täter als Arzt arbeiten?

Es bleiben Fragen, die dieser Prozess nicht klären konnte. Da ist die Frage, wie es solch einem Menschen wie Taleb A. noch bis zur Tat möglich war, selbst als Psychiater zu arbeiten. Das ist ein Skandal. Und da ist die Frage, wie es mit den Opfern und deren Angehörigen weitergeht. Für viele war das Gerichtsverfahren wie eine Therapiesitzung, die fällt nun aus. Arztbesuche und Albträume, Traumatherapie und Belastungsstörungen bleiben bei vielen Opfern bestehen. Bei einigen geht es auch finanziell um die Existenz. Zwar gibt es diverse Hilfsangebote, die sind zum Teil aber nur dann erreichbar, wenn zuvor viele bürokratische Hürden übersprungen werden. Das allerdings ist nicht nur in Magdeburg ein Problem.