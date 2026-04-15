Urteil im Sushi-Prozess: Stuttgarter Wirt muss wegen Sozialbetrugs und Schleusertum ins Gefängnis

Weil er Ukrainer, Chinesen und Georgier ins Land holte, mit falschen Pässen versorgte und unter Mindestlohn bezahlte, stand ein Restaurantbetreiber in Stuttgart vor Gericht.
Er war gut in der Schule, er hat seine Eltern im Lokal unterstützt, er ging nach Stuttgart und baute sich ein erfolgreiches kleines Netz aus Sushi- und Chinarestaurants auf. Und nun sitzt der Mann im Gefängnis. Für vier Jahre und fünf Monate. So lautet das Urteil des Stuttgarter Landgerichts gegen einen Restaurantbesitzer aus Stuttgart. Die Vorwürfe: Sozialbetrug und Schleuserei.