Urteil im Fall Pelicot: Schlusspunkt einer unfassbaren Geschichte

1 Gisèle Pelicot nach der Urteilsverkündung. Foto: dpa/Clement Mahoudeau

Im Prozess gegen die Peiniger von Gisèle Pelicot hat das Gericht in Avignon alle Angeklagten für schuldig erklärt. Pelicots Ehemann erhielt die Maximalstrafe.











Sogar der Staatschef musste hintanstehen, als Gisèle Pelicot im Gerichtsgebäude eintraf: Die französischen Livesender berichteten am Donnerstagmorgen nicht über den Präsidenten Emmanuel Macron, der zeitgleich auf dem Flughafen Dzaoudzi Pamandzi eintraf. Er besuchte das von einem Wirbelsturm versehrte Überseedepartement Mayotte, um die Schäden auf der Insel im Indischen Ozean in Augenschein zu nehmen und mit Opfern zu sprechen. Die TV-Branche wandte sich indes einem spektakuläreren Ereignis zu. Ein Kamerapulk folgte in der Provence-Metropole Avignon der unscheinbaren Frau, die nach grauenhaften Verbrechen, die ihr der eigene Gatte angetan hat, zu einer neuen feministischen Ikone wurd. In Begleitung eines Anwaltes betrat sie den Verhandlungssaal A.