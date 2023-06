1 Die Jury gab Johnny Depp weitgehend Recht. Amber Heard muss ihm rund acht Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Foto: AFP/STEVE HELBER

Über Gewalt unter Partnern zu sprechen ist wichtig, der Fall Depp gegen Heard ist aber das falsche Beispiel, kommentiert unsere Autorin.









Beleidigt, geschlagen, gewürgt, bedroht - 36 solcher Fälle von Partnergewalt verzeichnete die Polizei in Baden-Württemberg. An jedem einzelnen Tag des Jahres 2021. In vier von fünf Fällen war die Frau das Opfer. Und das sind nur die gemeldeten Fälle, die Dunkelziffer ist hoch. Partnergewalt, das ist ein ebenso großes wie in Teilen nicht ausgeleuchtetes Thema. Statistisch gesehen stirbt jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland durch einen Mann, den sie häufig gut kennt.