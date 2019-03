1 Polizisten überwältigen einen Unfallbeteiligten – jetzt gab es ein Urteil dazu. Foto: Andreas Werner/SDMG

Zwei Jahre nach den Schlägen gegen einen widerspenstigen Raucher ist ein Stuttgarter Polizist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Es hätte für ihn noch schlimmer kommen können.

Stuttgart - Für den Polizisten ist es ein harter Schlag: Acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Im Flur des Amtsgerichts diskutiert er am Donnerstag kopfschüttelnd mit seinen Anwälten, die doch einen Freispruch gefordert hatten. „Natürlich prüfen wir, ob wir Rechtsmittel einlegen“, sagt der Verteidiger des 30-jährigen Polizeikommissars. Der Anwalt des Opfers und Nebenklägers dagegen hält das Urteil für zu milde. „Eine Berufung ist eher wahrscheinlich“, sagt er. Amtsrichter Gerhard Gauch war bei seinem Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt.

Dabei geht es für die Öffentlichkeit vor allem um die Frage: Hatte der Polizist den Mann überhaupt festnehmen und in Handschellen legen dürfen? Nur weil der an jenem 19. Februar 2017 an der Unfallstelle seine Zigarette nicht ausmachen wollte und einen Alkomattest ablehnte? Die drastischen Videoszenen, bei denen ein 35-jähriger Unfallbeteiligter nachts in der Willy-Brandt-Straße letztlich von vier Polizeibeamten mit Stockschlägen und Fausthieben zu Boden gebracht wird, hatten bundesweit bis in die türkischen Medien für Aufsehen gesorgt. Polizeigewalt in Stuttgart – unverhältnismäßig oder gar rechtswidrig? Ob das Amtsgericht nach vier Verhandlungstagen juristisch letzte Wort gesprochen hat, ist offen.

Eine Lüge hinterher wäre noch fataler gewesen

Dabei waren es nicht vorrangig die Faustschläge, die dem Polizeikommissar beruflich zum Verhängnis hätten werden können. Sondern seine spätere dienstliche Stellungnahme, bei der er die Gründe für die Eskalation bei der Unfallaufnahme geschildert hatte. Der Beamte gab vor, bedroht worden zu sein und aus Gründen der Eigensicherung gehandelt zu haben. Das war ihm von der Staatsanwaltschaft so ausgelegt worden, dass er nachträglich den missratenen Polizeieinsatz beschönigen wollte. Eine Verfolgung Unschuldiger aber ist ein Verbrechen – und wird nicht unter einem Jahr Haft bestraft. Die Messlatte für ein sofortiges berufliches Aus als Polizeibeamter.

Das hat ihm Amtsrichter Gauch am Donnerstag erspart. „Wir gehen davon aus, dass sie subjektiv und objektiv einen Angriff erlitten haben“, sagt er, „und wir können nicht feststellen, dass sie inhaltlich falsche Angaben gemacht haben, um einen Unschuldigen zu verfolgen.“ Das hatte überraschend auch die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer so gesehen – und ihre Anklage in diesem Punkt zurückgenommen.

Die Paragrafen, die das Handeln rechtfertigen

Ein Mini Cooper war an jenem 19. Februar 2017 viel zu schnell auf der B 14 durch die Innenstadt unterwegs. Ein Zeuge spricht von einem Wettrennen. Mit überhöhter Geschwindigkeit prallte der Wagen gegen einen Opel Corsa, überschlug sich, blieb auf dem Dach liegen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Situation eskalierte dann aber, als der 35-jährige Mini-Beifahrer einen Streit um seine Zigarette anzettelte. Der Polizist versuchte ihn festzunehmen – was aber angesichts der Ringerkünste des Beifahrers ziemlich danebenging. Am Ende gab es vier kämpfende Polizisten. Einer mit Schlagstock. Der 30-jährige Kommissar mit Faustschlägen gegen den Kopf.

Das wäre alles noch rechtmäßig gewesen. Wenn die Festnahme wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt erfolgt wäre, so die Staatsanwältin. Der Beamte habe sich aber auf einen Paragrafen im Polizeigesetz berufen, nach dem eine „erhebliche Störung nicht anders beseitigt werden kann“, beziehungsweise „zum eigenen Schutz erforderlich ist“. Und dann habe er das Zwangsmittel gewechselt – von den Handschließen zu den Faustschlägen.. Dass der Polizist zuvor verbal von seinem Gegenüber und Landsmann auf Türkisch bedroht worden sei, wie er behauptet, sei nicht mehr nachweisbar – und müsse im Zweifel für den Angeklagten gewertet werden. „Die Faustschläge waren jedoch zu viel, sie waren ein Exzess.“

Des Richters Moral von der Geschicht

Das befand auch das Gericht – und verhängte gegen den 30-jährigen Polizisten deshalb acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt. Am Ende versuchte Amtsrichter Gauch aber auch die Gemeinsamkeiten von Täter und Opfer hervorzuheben: „Im Ergebnis haben zwei Bürger türkischer Abstammung Kopfverletzungen erlitten, beide wurden im Internet und in den Medien bloßgestellt, beide leiden bis heute unter den Tatfolgen.“