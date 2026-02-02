Urteil gegen Parteispitze: SPD-Streit um Frieden eskaliert mitten im Wahlkampf

„Mehr Diplomatie wagen“, fordert in Kriegszeiten eine Gruppe in der SPD. Die Partei verweigerte ihr Mitgliederdaten – und unterlag jetzt krachend vor Gericht.
Eigentlich hat die Südwest-SPD gerade genug andere Sorgen, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ihre Aussichten für die Landtagswahl am 8. März sind alles andere als rosig. In den Umfragen rangiert die einst so stolze Partei teilweise nur noch im einstelligen Bereich, selbst die ersehnte „Deutschland-Koalition“ mit CDU und FDP rückt zusehends außer Reichweite.