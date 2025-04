Urteil gegen Marine Le Pen: Trump leistet Le Pen Schützenhilfe

1 Marien Le Pen ist wegen Veruntreuung von 4,1 Millionen Euro an EU-Geldern zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Foto: AFP/Stephane de Sakutin

Gegen die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen laufe eine „Hexenjagd", behauptet der US-Präsident – indem er die Fakten unbesehen verdreht.











Marine Le Pen ist noch nicht im Gefängnis. Wegen Veruntreuung von 4,1 Millionen Euro an EU-Geldern zu vier Jahren Haft verurteilt, soll sie die Hälfte davon eine Fußfessel tragen, wie ein Pariser Strafgericht am Montag entschieden hat. Donald Trump erlässt dennoch einen Aufruf: „Befreit Marine Le Pen!“, forderte er am Freitag in Großbuchstaben auf seinem Portal Truth Social. „Die Hexenjagd gegen Marine Le Pen ist ein neues Beispiel, wie die europäische Linke das Gesetz einsetzt, um die freie Meinungsäußerung zu unterbinden und politische Gegner zu zensurieren. Diesmal geht sie so weit, Le Pen ins Gefängnis zu stecken.“ Wegen eines „geringfügigen Tatbestandes“, von dem sie „vermutlich gar nichts wusste“, drohe sie nun von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen zu werden. Von Vizepräsident JD Vance kam das Echo: „Sie führt in den Umfragen, und für ein sehr kleines Vergehen versuchen sie, sie ins Gefängnis zu bringen.“