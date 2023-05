1 Jerome Boateng in München vor Gericht Foto: AFP/Christof Stache

Auf dem Platz wird Härte bewundert. Im realen Leben wird sie bestraft, kommentiert Christian Gottschalk.









Jerome Boateng mag ein begnadeter Fußballer sein, in Sache Beziehungsarbeit hat der Innenverteidiger ganz offensichtlich Defizite. Das lässt sich heraushören aus den Prozessen, die gegen den ehemaligen Bayern-Star vor dem Amts- und nun vor dem Landgericht in München beendet wurden. Strafbar ist das nicht. Doch die Härte, die auf dem Spielfeld Bewunderung bringen mag, hat im täglichen Miteinander nichts verloren. Was genau im fraglichen Karibikurlaub geschehen ist, wissen nur die Beteiligten.