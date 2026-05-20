Urteil gefallen: Lange Haftstrafen für Führerscheinbetrüger aus Baden-Württemberg

Wegen Betrugs mit Führerscheinprüfungen im großen Stil werden fünf Männer in Baden-Württemberg zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Urteil im Detail.
Wegen Betrugs mit Führerscheinprüfungen im großen Stil sind fünf Männer in Baden-Württemberg zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Heilbronn sprach sie unter anderem der Fälschung von Daten und des Missbrauchs von Ausweispapieren schuldig, wie eine Sprecherin am Dienstagabend mitteilte. Sie wurden zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten und vier Jahren und drei Monaten verurteilt.