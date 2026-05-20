Urteil gefallen: Lange Haftstrafen für Führerscheinbetrüger aus Baden-Württemberg

Wegen Betrugs mit Führerscheinprüfungen im großen Stil werden fünf Männer in Baden-Württemberg zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Urteil im Detail.

Wegen Betrugs mit Führerscheinprüfungen im großen Stil sind fünf Männer in Baden-Württemberg zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Heilbronn sprach sie unter anderem der Fälschung von Daten und des Missbrauchs von Ausweispapieren schuldig, wie eine Sprecherin am Dienstagabend mitteilte. Sie wurden zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten und vier Jahren und drei Monaten verurteilt.

Laut Anklage hatten die Männer den Einsatz von Stellvertretern organisiert, die gegen Bezahlung die theoretische Führerscheinprüfungen für andere ablegten. Betroffen waren Fahrschulen im Großraum Heilbronn und Göppingen, die von zwei der Angeklagten betrieben wurden. Die Taten sollen ab 2022 bis zur Festnahme der Bande im Juni 2025 begangen worden haben.

Das forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung

Die Staatsanwaltschaft forderte für die Männer Freiheitsstrafen zwischen zweieinhalb Jahren sowie vier Jahren und vier Monaten. Die Verteidigung plädierte auf Haftstrafen zwischen zweieinhalb und vier Jahren. Das Gericht ordnete mit dem Urteil auch die Einziehung von Wertersatz bei vier der Angeklagten an. Die Summen lagen zwischen 1300 und 18.600 Euro.

Ein gesondert verfolgter Mittäter war bereits im März vom Landgericht Heilbronn zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Er hatte gestanden, als Stellvertreter die Prüfungen abgelegt zu haben.