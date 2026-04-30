Urteil für Vaihinger: Schnelles Urteil im Kokain-Fall

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 29-Jährigen aus Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis.
Nach nur zweitägiger Verhandlung ist am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Vaihingen an der Enz wegen schwunghaften Handels mit Kokain zu Ende gegangen. Die 12. Große Strafkammer verurteilte den Angeklagten wegen 36-fachen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten.