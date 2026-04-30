Urteil für Vaihinger: Schnelles Urteil im Kokain-Fall

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 29-Jährigen aus Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Nach nur zweitägiger Verhandlung ist am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Vaihingen an der Enz wegen schwunghaften Handels mit Kokain zu Ende gegangen. Die 12. Große Strafkammer verurteilte den Angeklagten wegen 36-fachen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten.

Mit dem Urteil blieben die Richter genau in der Mitte der Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung: Erstere hatte eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert, Letztere eine Strafe von drei Jahren für ausreichend erachtet.

Umfassendes Geständnis

Die Schlussplädoyers und das Urteil lagen so nah beieinander, weil sich die Prozessbeteiligten bereits am ersten Verhandlungstag auf eine so genannte Prozessverständigung mit einem Strafkorridor von drei Jahren bis drei Jahre und neun Monate geeinigt hatten und der Angeklagte über seinen Verteidiger ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte.

Daher sahen es die Richter als erwiesen an, dass der 29-Jährige in seinem Heimatort Vaihingen, in Esslingen und in Stuttgart zusammen mit einem Bekannten zwischen März 2022 und Februar vergangenen Jahres einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieben hatte. Verurteilt wurde der Angeklagte wegen 36 Taten während der knapp drei Jahre. Nach den Erkenntnissen des Gerichts kaufte und verkaufte der 29-Jährige in diesem Zeitraum insgesamt 4,12 Kilogramm Kokain – unter anderem an Arbeitskollegen in einer Firma in Stuttgart-Feuerbach.

Von 70 auf 200 Gramm gesteigert

Nach den Ermittlungen der Behörden hat der Angeklagte in den ersten 18 Monaten jeweils 70 Gramm Kokain pro Monat vertrieben, für das er pro Gramm jeweils 42 bis 45 Euro bezahlte. Weiterverkauft hat er es nach Ansicht des Gerichts dann für 50 Euro. Später stieg der Umfang auf 150 Gramm pro Monat und am Ende sogar auf 200 Gramm pro Monat an.

Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Werkstatt in Vaihingen an der Enz, nicht weit entfernt von seiner Wohnung, stießen Polizeibeamte im Februar 2025 in einem Rollcontainer auf etwa 220 Gramm Kokain, 19.400 Euro Bargeld, mehrere Klarsichttütchen als Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Das sichergestellte Bargeld wurde eingezogen. Darüber hinaus ordnete das Landgericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe von knapp 16.8000 Euro gegen den Angeklagten, der im vergangenen Jahr sieben Wochen in Untersuchungshaft gewesen war, und dessen Bekannten an.